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Зеленский на примере Финляндии сделал заявление о вступлении в НАТО: Видим, какой может быть скорость

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Президент Владимир Зеленский поздравил Финляндию со вступлением в НАТО - с "надежной гарантией безопасности"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы украинского государства.

"Сегодня произошло историческое событие для нашего региона, для всей Европы, всего евроатлантического сообщества. Финляндия становится 31-м членом НАТО. Альянс крепчает на восточном фланге", - указал политик.

Зеленский отметил, что российская агрессия против Украины однозначно доказывает: только коллективные гарантии, только превентивные гарантии могут быть надежными.

"Именно об этом мы всегда и говорили. Говорили и о скорости - скорость решений безопасности имеет значение. Сейчас видим, какой может быть скорость процедур", - подчеркнул президент.

Напомним, 4 апреля Финляндия официально стала членом Североатлантического альянса. Флаг страны теперь подняли у штаб-квартиры НАТО.

Впоследствии глава МИД Дмитрий Кулеба назвал это событие сигналом о том, что необходимо членство для Украины.

К слову, более подробно о пути Финляндии в НАТО можете узнать в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийНАТОФинляндия