Президент України Володимир Зеленський пригрозив кримінальною відповідальністю за невиконання карантинних заходів для запобігання поширення коронавіруса в Україні. Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV, передає РБК-Україна.

За його словами, мер Харкова Геннадій Кернес буде відповідальним за кожного хворого на території міста.

"Я дуже люблю Харків. Я прочитав те, що сказав пан мер. Я думаю, що вся відповідальність, кожна хвора людина в Харкові - це буде повністю його зараз відповідальність. А ще скажу відверто, якщо він буде порушувати закон, а він починає це робити, то його чекає кримінальна відповідальність", - зауважив Зеленський.

Зазначимо, раніше Геннадій Кернес заявил, що не бачить необхідності призупинення навчального процесу. За словами Кернеса, захворюваність на ГРВІ серед школярів невисока, а батькам не з ким буде залишати дітей у разі закриття дитсадків.

Нагадаємо, в середу Кабінет міністрів ввів карантин в Україні з-за поширення коронавіруса у світі. Зокрема, з 12 березня по 3 квітня в усіх областях заборонені масові зібрання понад 200 осіб, будуть закриті навчальні заклади, а також закрито авіасполучення з деякими країнами.