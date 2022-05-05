Зеленський запросив Штайнмаєра і уряд Німеччини в Україну, - Bild

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови запросив президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра в Україну. Він також запросив відвідати Київ уряд Німеччини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
"Зеленський сердечно запросив главу держави Штайнмаєра, і весь уряд Німеччини відвідати Київ. Це означає І канцлера Шольца", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні Штайнмайер подзвонив Зеленському. Вони розмовляли близько чотирьох годин.
Напередодні президент Штайнмаєр підтвердив готовність до розмови Зеленським.
Крім того, у Німеччині розгорівся скандал після відмови України прийняти Штайнмаєра. Берлін зажадав від Києва вибачень.
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