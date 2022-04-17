Зеленський запросив Макрона в Україну: хочу, щоб він особисто побачив звірства військових РФ

Президент України Володимир Зеленський запросив свого французького колегу Еммануеля Макрона відвідати Київ, щоб той особисто побачив звірства російських військових. На думку глави держави, цей візит змінить позицію французького лідера щодо геноциду української нації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського телеканалу CNN .

Як зазначає видання, Зеленський запросив Макрона в Україну під час телефонної розмови, яка відбулася минулого тижня. За словами глави держави, він хоче, щоб французький лідер на власні очі побачив звірства росіян на окупованих територіях.

"Я запросив його (Макрона - ред.) приїхати, коли у нього буде можливість. Він приїде і побачить, і я впевнений, що він зрозуміє", - сказав Зеленський.

На його думку, Макрон хоче зробити якісь кроки для того, щоб Росія вела діалог. Зеленський додав, що в ході бесіди сказав своєму французькому колезі, що в Україні йде не просто війна, а справжній геноцид українського народу.