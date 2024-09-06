Зеленский прибыл на заседание "Рамштайна", после этого отправится в Италию

Президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Германию, чтобы принять участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе "Рамштайн". После этого планирует посетить Италию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Зеленского.
"Нам нужна решимость партнеров и средства, чтобы остановить российский воздушный террор. Нужно, чтобы все оружие из уже объявленных пакетов поддержки наконец попало в боевые бригады. И нужны сильные дальнобойные решения партнеров, чтобы приблизить справедливый мир, к которому мы стремимся", - заявил президент.
Во время заседания, как рассказал Зеленский, он:
По словам президента, после этого он отправится в Италию, чтобы принять участие в Международном экономическом форуме "Амброзетти" и встретиться с представителями итальянского бизнеса.
В частности он Италии он переговорит с председателем Совета министров Джорджей Мелони.
"Согласовываем позиции со всеми союзниками по G7", - добавил он.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что 6 сентября президент Украины лично посетит очередную встречу в формате "Рамштайн".
Как стало известно из информации издания Spiegel, Зеленский планирует обратиться к партнерам с просьбой о дальнейших поставках дальнобойного оружия и систем противовоздушной обороны.
Кроме того, 6 сентября, ожидается встреча Зеленского и Шольца во Франкфурте.
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