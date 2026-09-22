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Зеленский прибыл в США: запланировано 20 встреч на полях Генассамблеи ООН

05:28 22.09.2026 Вт
2 мин
aimg Юлия Маловичко
Фото: Владимир Зеленский (скриншот)

Президент Владимир Зеленский с супругой прибыл в Нью-Йорк на 81-ю сессию Генассамблеи ООН. По его словам, в ходе визита запланировано около 20 встреч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства а Telegram.

В пресс-службе говорится, что в эти 20 встреч входят: диалог с президентом Америки Дональдом Трампом, с лидерами Европы, сенаторами и членами Палаты представителей Конгресса США, руководителями международных организаций, ведущих американских компаний и аналитических центров.

Зеленский также отметил, что уже подготовлена к подписанию и новая Drone Deal.

"Конечно, первый приоритет Украины – приближение мира и защита жизни наших людей. Есть конкретные предложения по безопасности и деэскалационные решения, которые могут приблизить окончание войны", - цитирует его пресс-служба.

Еще целью Зеленского и команды в Нью-Йорке является работа по усилению ПВО и обеспечению для Украины достаточных финансов.

"Проведем саммит международной Крымской платформы в Нью-Йорке. Предстоит широкое представительство стран на высоком уровне, и мы ценим вовлеченность всех партнеров и поддержку нашей территориальной целостности и суверенитета", - добавил глава государства.

Насчет Первой леди, она выступит перед студентами и преподавателями Колумбийского университета и представит результаты Саммита первых леди и джентльменов на площадке ООН.

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