Финляндия привлечена к разработке мирного плана для Украины, - Стубб
Финляндия привлечена к работе над мирным планом по полномасштабной войне на территории Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Финляндии Александра Стубба, которого цитирует Yle.
Комментируя Лондонский саммит Стубб назвал три пункта, по которым участники встречи пришли к согласию:
- целью всех участников является завершение войны;
- поддержка Украины должна продолжаться в военном, политическом и экономическом плане;
- нужен мирный план.
Разработка мирного плана, как пояснил президент Финляндии, лежит на Украине, Франции и Великобритании. В то же время Финляндия и Норвегия участвуют в поддержке разработки.
Он отметил, что этот вопрос также будет обсуждаться с Украиной в ближайшие дни.
В частности Стубб рассказал, что во время встречи не было принято никаких новых обязательств по введению европейских войск в Украину.
Великобритания и Франция взяли на себя обязательства по определенному присутствию войск в Украине. Но те страны, которые имеют общую границу с Россией и несут ответственность за защиту НАТО на этой границе, понимают, что их вклад будет другим", - пояснил он.
Среди других обсуждаемых вопросов были:
- соглашение между Украиной и США по полезным ископаемым;
- использование замороженных российских средств.
Также он отметил, что во время встречи было "понятно", что Европа якобы нуждается в Соединенных Штатах Америки (США) и гарантиях безопасности, которые они предлагают.
Саммит по Украине в Лондоне
2 марта в Лондоне состоялся саммит по Украине, который организовал глава британского правительства Кир Стармер. Целью встречи была демонстрация общей и твердой поддержки Киева.
Как пишут западные СМИ, некоторые европейские лидеры "дали понять" Украине, что хотели бы видеть восстановление связей между Вашингтоном и Киевом.
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