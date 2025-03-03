Финляндия привлечена к разработке мирного плана для Украины, - Стубб

Финляндия привлечена к работе над мирным планом по полномасштабной войне на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Финляндии Александра Стубба, которого цитирует Yle.

Комментируя Лондонский саммит Стубб назвал три пункта, по которым участники встречи пришли к согласию:

целью всех участников является завершение войны;

поддержка Украины должна продолжаться в военном, политическом и экономическом плане;

нужен мирный план.

Разработка мирного плана, как пояснил президент Финляндии, лежит на Украине, Франции и Великобритании. В то же время Финляндия и Норвегия участвуют в поддержке разработки.

Он отметил, что этот вопрос также будет обсуждаться с Украиной в ближайшие дни.

В частности Стубб рассказал, что во время встречи не было принято никаких новых обязательств по введению европейских войск в Украину.

Великобритания и Франция взяли на себя обязательства по определенному присутствию войск в Украине. Но те страны, которые имеют общую границу с Россией и несут ответственность за защиту НАТО на этой границе, понимают, что их вклад будет другим", - пояснил он.

Среди других обсуждаемых вопросов были:

соглашение между Украиной и США по полезным ископаемым;

использование замороженных российских средств.

Также он отметил, что во время встречи было "понятно", что Европа якобы нуждается в Соединенных Штатах Америки (США) и гарантиях безопасности, которые они предлагают.

Саммит по Украине в Лондоне

2 марта в Лондоне состоялся саммит по Украине, который организовал глава британского правительства Кир Стармер. Целью встречи была демонстрация общей и твердой поддержки Киева.

Как пишут западные СМИ, некоторые европейские лидеры "дали понять" Украине, что хотели бы видеть восстановление связей между Вашингтоном и Киевом.