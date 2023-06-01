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Зеленский прибыл на европейский саммит в Кишиневе

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Кишинев для участия во втором саммите Европейского политического сообщества, который принимает Республика Молдова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента в Telegram.

"Сегодня работаем в Молдове. Участие в саммите Европейского политического сообщества. Многие двусторонние встречи. Развиваем коалицию истребителей и предлагаем коалицию "Петриотов". ЕС, НАТО, формула мира. Все для защиты нашего будущего", - говорится в сообщении.

Саммит Европейского политического сообщества

Саммит походит в Молдове 1 июня соберет 50 президентов, премьер-министров и высокопоставленных европейских чиновников.

Президент Европейского совета Шарль Мишель, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц входят в число высокопоставленных европейских официальных лиц, которые примут участие в саммите.

Саммит состоится в замке Мими в селе Булбоакэ примерно в 35 километрах от Кишинева.

Европейское политическое сообщество - это общеевропейский правительственный форум, созданный в прошлом году после вторжения России в Украину и служащий платформой, объединяющей европейских лидеров для обсуждения и поиска решений наиболее насущных проблем Европы, таких как безопасность, стабильность и энергетическая устойчивость.

Безопасность саммита

Безопасность саммита в Молдове обеспечат американские и британские военные. В Молдове в период с 25 мая по 2 июня проведут международные учения по противовоздушной обороне. В них примут участие более 200 молдавских, французских, британских, румынских, румынских и американских солдат.

Ранее сообщалось, что власти Молдовы объявили о закрытии воздушного пространства 1 и 2 июня во время саммита Европейского политического сообщества.

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