ua en ru
Вс, 04 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Зеленский прибыл в Чехию с визитом

Воскресенье 04 мая 2025 14:00
UA EN RU
Зеленский прибыл в Чехию с визитом Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Владислава Ткаченко

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди прибыли с официальным визитом в Чехию. В рамках визита запланированы встречи с чешским президентом и премьер-министром.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский прибыл в Чехию в воскресенье, 4 мая.

"Сегодня поздравил президента Владимира Зеленского, лидера свободного мира", - написал Липавский в соцсети Х.

Зеленский поблагодарил Чехию за принципиальную поддержку и укрепление сотрудничества между двумя странами.

Он отметил, что чешская артиллерийская инициатива оказалась эффективной, и это сотрудничество будет продолжено.

Отдельное внимание будет уделено развитию украинской военной авиации, расширению тренировочных программ для пилотов и обеспечению флота F-16.

"Отдельное направление сотрудничества - развитие нашей военной авиации, расширение тренировочных программ для пилотов и обеспечение нашего флота F-16. Вместе с Чехией и другими участниками авиационной коалиции готовим хорошие новости для Украины", - заявил президент.

Что еще известно о визите Зеленского в Чехию

Напомним, что накануне визита чешские медиа, в частности Seznam Zpravy и iDNES.cz, писали, что глава государства может приехать в Прагу с необъявленным визитом. Об этом свидетельствовало, в частности, закрытие Пражского града для посетителей с 11:00 до 16:30 по местному времени.

По информации СМИ, Зеленский планирует провести встречи с президентом Чехии Петром Павелом, премьер-министром Петром Фиалой и министром иностранных дел Яном Липавским.

Во время визита ожидается обсуждение военной помощи, европейской и евроатлантической интеграции Украины, а также гарантий безопасности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Чехия
NEWS
Зеленский прибыл в Чехию с визитом
Зеленский прибыл в Чехию с визитом
DAILY
Что Украина пообещала США в соглашении о недрах и как будет работать Фонд восстановления
Дмитрий Сидоров, Юрий Дощатов Что Украина пообещала США в соглашении о недрах и как будет работать Фонд восстановления