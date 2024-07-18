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Зеленский прибыл в Британию: программа визита

Архивное фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Великобританию. Он примет участие в саммите Европейского политического сообщества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Страны европейского пространства в четвертый раз собираются на саммит Европейского политического сообщества обсудить общие темы и вызовы. Я прибыл в Великобританию для участия в саммите, двусторонних встреч с партнерами, подписания новых соглашений по безопасности", - заявил он. 

Зеленский добавил, что отдельной программой визита является отношения Украины с Великобританией.

"Встречусь с Его Величеством Королем Чарльзом III, премьер-министром Киром Стармером, чиновниками, руководителями оборонных компаний. Подпишем межправительственное соглашение о поддержке украинского ОПК, обсудим будущее оборонное сотрудничество и расширение наших возможностей защиты", - отметил он. 

Президент добавил, что с первых дней полномасштабного вторжения Великобритания была на шаг впереди в решимости по поддержке Украины.

"Именно такая решимость нужна, чтобы остановить российский террор", - подчеркнул он. 

 

Фото: Владимир Зеленский прибыл в Британию (t.me/V_Zelenskiy_official)

Обновлено (13:07) 

Премьер Британии Кир Стармер встретился с Зеленским на саммите Европейского политического сообщества, который проходит в Оксфордшире.

Стармер поприветствовал лидеров на саммите и заявил, что первоочередная задача - подтвердить "непоколебимую поддержку" Украины.

Он отметил, что Зеленский ранее просил дополнительные средства ПВО перед началом нового учебного года.

 "Это действительно поразило меня, потому что возвращение в школу после летних каникул должно быть моментом радости и волнения для детей, новыми формами, новыми тетрадями, разговорами о том, как сильно выросли их друзья за лето, и воссоединением с друзьями. Как можно рассматривать это как цель?" - заявил он. 

Ранее издание The Guardian сообщало, что Зеленский посетит Великобританию и Ирландию.

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