Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Албании Тирану.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) министра иностранных дел Албании Игли Хасани.
Чиновник ночью 28 февраля опубликовал соответствующее фото.
"Большая честь приветствовать президента Зеленского в Тиране. Ключевой момент для укрепления двусторонних связей и солидарности с Украиной в ее героической борьбе с агрессией России", – подписал он фото.
Президент Владимир Зеленский прибыл в Албанию (фото: twitter.com/IgliHasani)
Заметим, что в Офисе президент Украины ранее не информировал о визите главы государства в Албанию.
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