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Зеленский прибыл в Албанию

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Албании Тирану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) министра иностранных дел Албании Игли Хасани.

Чиновник ночью 28 февраля опубликовал соответствующее фото.

"Большая честь приветствовать президента Зеленского в Тиране. Ключевой момент для укрепления двусторонних связей и солидарности с Украиной в ее героической борьбе с агрессией России", – подписал он фото.

 

Президент Владимир Зеленский прибыл в Албанию (фото: twitter.com/IgliHasani)

Заметим, что в Офисе президент Украины ранее не информировал о визите главы государства в Албанию.

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Владимир ЗеленскийАлбания