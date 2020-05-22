Зеленський та президент Фінляндії обговорили працевлаштування українців

Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо працевлаштування українських заробітчан за кордоном. Під час розмови Зеленський наголосив на важливості офіційного працевлаштування українців.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента України.

Так, сьогодні відбулася телефонна розмова між президентами України та Фінляндії. В більшості телефонна розмова стосувалася працевлаштування українських громадян у Фінляндії. Нііністьо подякував українській стороні за взаємодію у питання залучення українців до сезонних аграрних роботах у Фінляндії.

Зеленський зі свого боку наголосив, що позиція України базується в першу чергу на гарантуванні умов безпеки українців під час пандемії, а також легалізації трудової міграції.

"Дуже ціную, що з Фінляндією домовлено про легальні контракти на понад три місяці, оформлення медичного страхування та комфортного проходження карантину", - заявив глава української держави.

Також Зеленський зауважив, що сезонна співпраця стає важливим напрямком двосторонньої взаємодії України та Фінляндії та підтвердив зацікавленість Києва у започаткуванні діалогу у сфері менеджменту лісового господарства.

"Україна передала на розгляд фінляндської сторони проект міжурядової угоди про працевлаштування та співпрацю у сфері трудової міграції. Прошу вашого сприяння у прискоренні підготовки цього документа до підписання", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що український уряд готовий відправити на сезонні роботи у Фінляндію щонайменше 15 тисяч українців. В Кабміні запевняли, що українська влада допоможе заробітчанам дістатися до Фінляндії, зокрема, організує спеціальні авіарейси.