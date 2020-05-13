Зеленський і президент Австрії обговорили взаємну евакуацію громадян

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним президентом Австрії Олександром Ван дер Беллен, в ході якої обговорили координацію зусиль з взаємну евакуацію громадян двох країн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Повідомляється, що сторони висловили задоволення координацією дій двох держав у питаннях взаємної евакуації громадян, яка стала прикладом успішної двостороннього співробітництва з подолання наслідків поширення коронавирусной інфекції COVID-19.

"Ціную зусилля австрійського уряду, спрямовані на допомогу українському, які відчували труднощі з евакуацією", - зауважив Зеленський.

Зокрема, було високо відзначено гуманітарний транзит для українців автомобільним транспортом з інших держав Європи та продовження строків їх легального перебування в Австрії без застосування штрафних санкцій.

Під час розмови Зеленський зазначив увагу на успішній діяльності уряду Австрії в умовах поширення COVID-19.

Своєю чергою, дер Беллен привітав Зеленського з прийняттям законопроекту щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Президент України подякував своєму колезі за підтримку Австрії у співпраці з міжнародними фінансовими структурами, яка потрібна для стабільної роботи української фінансової системи.

Володимир Зеленський повідомив Олександра Ван дер Беллен про розвиток ситуації на Донбасі, високо зазначивши незмінну підтримку Австрією суверенітету і територіальної цілісності України.

Президент висловив надію, що Австрія активно підтримувати кроки України в напрямку євроінтеграції.

Сторони домовилися обговорити можливості проведення раніше запланованих заходів щодо стабілізації ситуації з коронавірусом в обох країнах.

Нагадаємо, раніше уряди Ізраїлю, Фінляндії та Австрії звернулися до України з приводу працевлаштування українських громадян.