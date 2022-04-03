RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський про злочини РФ в Україні: санкцій недостатньо, потрібні висновки

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський вважає, що санкцій проти Російської Федерації сьогодні недостатньо. Заявив на важливості переглянути політичну поведінку, яка дозволила розпочати війну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Зеленського.

"Обов'язково буде новий пакет санкцій проти Росії, але впевнений, що цього замало. Потрібні ще висновки. Не тільки про Росію, але й про політичну поведінку, яка фактично дозволила прийти цьому злу на нашу землю", - заявив президент.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Зеленський запросив Меркель й Саркозі відвідати Бучу, аби показати їм наслідки політичних поступок Росії.

Війна Росії проти України триває тридцять дев'ять днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаРосійська Федерація