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Зеленський і прем'єр Ізраїлю обговорили способи припинення бойових дій в Україні

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет увечері 12 березня провели телефонну розмову. Лідери обговорили способи припинення больових дій на українській території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ізраїльського прем'єра.

Бесіда Зеленського і Бенета тривала більше як годину. Основною темою стало обговорення способів припинення бойових дій в Україні. Крім того, розмова була присвячена зусиллям, які робить в цьому питанні Ізраїль.

Нагадаємо, раніше Бенет заявив про готовність докласти всіх зусиль, щоб перевести Україну і Росію з поля бою за стіл переговорів.

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Володимир ЗеленськийІзраїльВійна Росії проти України