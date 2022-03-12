Зеленський і прем'єр Ізраїлю обговорили способи припинення бойових дій в Україні

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет увечері 12 березня провели телефонну розмову. Лідери обговорили способи припинення больових дій на українській території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ізраїльського прем'єра.
Бесіда Зеленського і Бенета тривала більше як годину. Основною темою стало обговорення способів припинення бойових дій в Україні. Крім того, розмова була присвячена зусиллям, які робить в цьому питанні Ізраїль.
Нагадаємо, раніше Бенет заявив про готовність докласти всіх зусиль, щоб перевести Україну і Росію з поля бою за стіл переговорів.
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