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Зеленський попередив Кремль: не захочете домовлятися про мир - лихі 90-ті здаватимуться ситими

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Президент України Володимир Зеленський попередив Москву про сумні наслідки для Росії через санкції та війну, якщо влада країни не йтиме на реальні кроки для укладення мирної угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

"Якщо керівництво Росії не почне реально шукати мир, реально домовлятися про мир, то вони заведуть свою державу у найгірший стан за останні 50 років", - сказав Зеленський.

Президент додав, що в такому випадку жителям РФ сумнозвісні "лихі 90-ті" вже будуть здаватися "ситими та спокійними".

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський сформував постійну делегацію для переговорів з Росією.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України