Зеленський припустив, навіщо в Росії заговорили про визнання "ЛДНР"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що президент РФ Володимир Путін може визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки". За його словами, таким чином, Росія підвищує ставки.
Про це він заявив у інтерв'ю РБК-Україна.
"Так, я вважаю, що підвищуються ставки. Росія висуває партнерам умови з приводу України і НАТО. А ті якось з ним ведуть переговори, сподіваюся, відстоюючи наші інтереси. Думаю, люди підвищують ставки. Але визнання т.зв. "ЛДНР" - це односторонній вихід з "Мінська", - заявив Зеленський.
Він підкреслив, що в такому кроці Кремля немає нічого новаторського.
"Це дуже схоже на Придністров'я. У цьому я не побачив від РФ ніякого новаторського ходу. Або вони підвищують ставки, або хочуть вже закрити цей кейс, мовляв, ну не вийшло, буває", - заявив президент.
Нагадаємо, напередодні Державна дума Російської Федерації звернулася до президента Володимира Путіна з проханням про визнання "ЛДНР".
Відзначимо, Україна звернулася до Радбезу ООН з цього приводу.
Додамо, у Міністерстві оборони України вважають, що Путін може визнати "ЛДНР". У відомстві припускають, що президента РФ цим шантажуватимуть.
При цьому Кремлі вважають, що це нібито не корелюється з мінськими угодами.