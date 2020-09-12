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Зеленський запропонував розширити програму "Доступні кредити"

Одеса, Субота 12 вересня 2020 19:17
Зеленський запропонував розширити програму "Доступні кредити"
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський запропонував розширити програму "Доступні кредити 5-7-9%". Він хоче поширити дію програми на фермерів, які постраждали від посухи.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента України.

Глава держави розповів, що доручив Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства підготувати програму підтримки постраждалих від посухи фермерів.

"Крім програми "5-7-9%", буде виділено частину в цій програмі для фермерів. Перш за все для тих, які постраждали від посухи в Україні", - додав він.

Крім того, Зеленський доручив профільним міністерствам розробити програми зрошування полів, а уряду - уладнати питання страхування врожаю.

"Всі скаржаться, що довгі роки – засуха, фермери втрачають урожай. Так, це природа, це клімат, але держава не може відповідати, що це тільки природа та клімат", - наголосив президент.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль спрогнозував зменшення урожаю зернових в Україні та назвав причину цього.

Додамо, у 2019 році виробництво сільськогосподарської продукції в Україні зросло на 1,1%.

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Новини України Політика Володимир Зеленськийкредитфермерызасуха
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