Зеленський запропонував Раді примусове вилучення в Україні російської власності

Документ розроблено на виконання вимог статті 3 закону України "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів"

Цим законом встановлено, що указ президента України, про примусове вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів, підлягає затвердженню Верховною радою.

Зазначимо, Рада 3 березня ухвалила закон "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів".

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 10 травня заявив, що уряд затвердив документ, згідно з яким російські активи на території України переходять Державному підприємству "Національний інвестиційний фонд".