ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Зеленський запропонував ООН відкрити в Києві штаб-квартиру з протидії пропаганди

Автор: Инна Собора

Президент України Володимир Зеленський запропонував ООН відкрити в Києві штаб-квартиру з протидії пропаганди. Світ повинен активно протидіяти дезінформації.

Популярні новини

Про це Зеленський заявив під час виступу на загальних дебатах 75-ї сесії Генасамблеї ООН.

Глава української держави переконаний, що світ звик до жахливих новин, які "все ще шокують, але швидко забуваються, коли у глобальному порядку денному вибухає нова інформаційна бомба". Він переконаний, що дезінформація може впливати на світові ринки, біржі та виборчі процеси.

"Україна, як одна із держав, яка із 2014 року активно протидіє пропаганді та інформаційним атакам, готова ініціювати створення в Києві штаб-квартири міжнародного офісу з протидії дезінформації та пропаганди", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський також заявив, що Україна братиме активну участь у процесі реформуванні Ради безпеки ООН.

Крім того, Зеленський розкритикував Організацію Об'єднаних Націй, порівнявши із системою, яка "дала збій".

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ООНВолодимир Зеленський