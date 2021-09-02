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Зеленський запропонував Байдену залучити США до переговорів щодо Донбасу

Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський запропонував президенту США Джо Байдену долучитися до врегулювання на Донбасі. Зеленський запропонував США новий формат переговорів щодо врегулювання конфлікту з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг глави держави у Вашингтоні.

За словами Зеленського, до безпосередньої зустрічі з Байденом він не говорив з американською стороною про такий формат переговорів.

"Щодо Донбасу. Я пропонував формати з залученням представників США на рівні президента у формат врегулювання війни на Донбасі. США будуть думати над моєю пропозицією. До зустрічі я не передавав деталей", - сказав він.

На запитання журналістів, чи буде це якийсь новий формат, чи, можливо, США долучаться до переговорів "нормандської четвірки", український президент відповів: "Якийсь формат".

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Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиДонбасДжозеф Байден