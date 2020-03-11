Зеленський пропонує Раді змінити два кодекси через нову редакцію закону про СБУ

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної ради два проекти законів, якими пропонується змінити два кодекси у зв'язку з новою редакцією закону "Про Службу безпеки України". Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Законопроекти №3197 "Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з новою редакцією закону "Про Службу безпеки України" та №3198 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України у зв'язку з новою редакцією закону "Про Службу безпеки України" були зареєстровані у парламенті у вівторок, 10 березня.

Останній етап проходження документу - переданий на розгляд керівництву.

Відзначимо, зараз тексти проектів законів відсутні на сайті парламенту.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 10 березня вніс до Верховної ради законопроект №3196 "Про внесення змін до закону України "Про Службу безпеки України". Зеленський подав до парламенту законопроект як невідкладний. Нині документ знаходиться на розгляді керівництва Верховної ради.

Тексту законодавчої ініціативи і супровідних документів на сайті парламенту станом на ранок середи немає.

Як писало РБК-Україна, раніше глава СБУ Іван Баканов заявляв, що законопроект про реформу Служби безпеки України має бути внесений до ВР в найближчі дні.