У Єврокомісії очікують зміни судової реформи Зеленського

Фото: Ельмар Брок ( flickr.comEuropean Committee of the Regions)

ЄС довіряє Венеціанській комісії і її рішення вважає важливим

Спецпредставник президента Єврокомісії по Україні Ельмар Брок очікує, що Україна врахує висновки Венеціанської комісії та поради представництва ЄС і змінить закон про судову реформу. Про це Брок розповів у інтерв’ю "Європейській правді".

Брок зазначив, що ЄС довіряє Венеціанській комісії і її рішення, яке буде прийнято наступного тижня, є важливим.

"Думаю, що до уваги будуть взяті не тільки зауваження Венеціанської комісії, але й поради, які обговорювалися із представництвом ЄС в Україні… Маю відчуття, що український уряд дослухається до порад ВК", - сказав він.

За його словами, судова реформа в Україні непокоїть не тільки ЄС. Те саме ставлення - у Канади і загалом у G7.

Нагадаємо, закон президента Володимира Зеленського про судову реформу, яким передбачається скорочення суддів Верховного суду і новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в четвер, 7 листопада, набув чинності.

РБК-Україна писала, що Рада прийняла в другому читанні судову реформу президента. За законопроект №1008 проголосували 236 парламентаріїв. Відзначимо, прийняття документа в сесійній залі зустріли криками "Ганьба".

Раніше генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич висловила стурбованість у зв'язку з прийняттям судової реформи Зеленського. За словами генсека, ухвалення даного законопроекту може мати серйозні наслідки для незалежності судової системи в Україні, так як він впливає на кваліфікаційні вимоги до суддів.

Крім того, РБК-Україна писало, що Верховний суд просив відкласти прийняття закону президента України Зеленського про судову реформу.