Зеленський пропонує легалізувати приватні армії

Президент Володимир Зеленський виступає за підготовку законопроекту про приватні військові компанії в Україні. На його думку, до його розробки слід залучити ветеранів.

Про це він заявив на засіданні Консультативної ради у справах ветеранів, передає прес-служба президента.

За словами Зеленського, Консультативна рада у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України може приєднатися до напрацювання законопроекту про приватні військові компанії.

"Є два проекти закону про приватну армію, які не зареєстровані в парламенті. В одному з них не передбачено ніяких обмежень. Це законопроект про те, щоб та чи інша бізнес-група могла офіційно зробити для себе приватну армію. А це дуже небезпечно", - зазначив він.

На його думку, Консультативна рада могла б допомогти розробити збалансований законопроект. Він додав, що першочергові законодавчі напрацювання ради потрібно запропонувати вже найближчим часом, щоб парламент устиг ухвалити їх до закриття нинішньої сесії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про реєстрацію у Верховній раді законопроекту №3005 про військово-консалтингову діяльність, який покликаний фактично узаконити приватні військові компанії.

Крім того, в українському парламенті триває розробка закону про територіальну оборону і добровольчі сили.