Зеленський пропонує змінити Податковий кодекс у рамках реформування СБУ

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній раді прийняти законопроект №3197 "Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з новою редакцією закону "Про Службу безпеки України". Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Останній етап проходження документу - опрацьовується у комітеті.

Проект закону, зокрема, розроблено з метою удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України.

Цим законопроектом пропонується зміна до положення Податкового кодексу України, спрямована на врегулювання питання нарахування, утримання та сплати (перерахування) до бюджету податку на доходи співробітників СБУ після проведення реформування.

Законопроектом передбачається внесення зміни до пункту 168.5 статті 168 Податкового кодексу України щодо нарахування, утримання та сплати (перерахування) до бюджету податку на доходи співробітників Служби безпеки України.

Нагадаємо, вчора у Верховній раді з'явився текст законопроекту президента Володимира Зеленського №3196 "Про внесення змін до закону України "Про Службу безпеки України". Глава держави подав до парламенту законопроект як невідкладний.

Як писало РБК-Україна, глава держави в середу також зареєстрував у ВР два законопроекти про зміни до Бюджетного та Податкового кодексів у зв'язку з новою редакцією закону про СБУ.

Крім того, глава СБУ Іван Баканов анонсував, що законопроект про реформу Служби безпеки України має бути внесений до ВР у найближчі дні.