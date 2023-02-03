Зеленский работает над планом для начала диалога и достижения мира, - премьер Италии
Президент Украины Владимир Зеленский разрабатывает план, который позволит начать диалог насчет войны с Россией и достичь справедливого мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьера Италии Джорджии Мелони во время совместного брифинга с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Глава итальянского правительства уверена, что продолжение помощи Украине - это единственный способ для того, чтобы стороны конфликта сели за стол переговоров.
"Он (Зеленский - ред.) работает над планом для открытия диалога, и для достижения справедливого мира мы должны наращивать усилия. Но если мы думаем, что нужно помешать народу быть свободным, чтобы достичь мира, то это не мир. Поэтому единственная возможность, которая у нас есть, это помогать Украине", - подчеркнула премьер.
Она также добавила, что планирует посетить Украину до годовщины полномасштабного вторжения россиян 24 февраля.
Стоит заметить, что Зеленский еще в октябре утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны об отказе от переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.
Напомним, ранее стало известно, что Евросоюз официально поддержал украинскую формулу мира.
Также мы писали, что, по словам Зеленского, Украина еще не определилась с местом и датой проведения глобального саммита формулы мира.
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