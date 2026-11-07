Зеленский: ПВО обезвредила 4 из 36 ракет, которые атаковали по баллистической траектории

Атака РФ на Украину 7 ноября

По словам главы государства, сегодня он провел селекторное совещание по итогам новой российской атаки и восстановлению после ударов.

"К сожалению, сохраняется значительный дефицит ракет-перехватчиков для систем Patriot, и помочь его преодолеть могут прежде всего Соединенные Штаты. На всех уровнях ищем способы ускорить поставки и донести до американской стороны необходимые сигналы, чтобы Украине дали возможность защищать жизни людей", - подчеркнул Зеленский.

По мнению президента, Россия усиливает атаки на Украину и ее инфраструктуру именно сейчас, чтобы создать дополнительные условия для давления на украинскую позицию и позицию союзников Киева.

Глава государства также добавил, что на местах попадания баллистических ракет продолжаются экспертизы. По предварительным выводам, для удара по одному из ключевых поврежденных энергетических объектов Россия использовала ракеты KN-23 северокорейского производства.

Зеленский подчеркнул, что это еще раз доказывает необходимость существенного усиления международных санкций против всех, кто помогает агрессору и способствует уничтожению человеческих жизней.

Восстановление после атак РФ

По словам президента, на селекторном совещании обсудили проблемы, с которыми столкнулся Киев. Так, Министерству внутренних дел Украины под руководством Ивана Выговского поручено совместно с соответствующими структурами и Киевской городской военной администрацией разработать резервные маршруты транспортного сообщения и обеспечить дополнительный транспорт. Пока на городском уровне таких резервных решений фактически нет.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий доложил о ходе восстановления поврежденных энергетических объектов и привлеченных для этого ресурсах. Военные сообщили об использовании средств радиоэлектронной борьбы. По итогам докладов определили направления для расширения их применения.

Дипломатия и сотрудничество с союзниками

Зеленский добавил, что также заслушал отдельный доклад министра иностранных дел Андрея Сибиги.

Украина готовится к встречам в формате "Группы семи" и будет представлена на них.

Кроме того, Киев рассчитывает на новые взносы европейских государств в программу PURL, по которым уже есть предварительные обязательства. Также планируются новые пакеты энергетической помощи и поставки оборудования для украинской логистики.