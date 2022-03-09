Зеленський про позицію ООН: "Ми все з'ясували, слово "війна" буде звучати на цьому майданчику"

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ООН продовжить називати вторгнення РФ в Україну війною. Це питання вже вирішено.

У черговому відеозверненні президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву ООН про те, що вторгнення Росії і України не є війною.

"Напевно, ви бачили сьогодні в новинах історію про те, що нібито ООН не вважає російське вторгнення війною. Я знаю, що це обурило багатьох і не тільки в Україні", - повідомив Зеленський.

За словами президента України, питання з "найменуванням" війни вже вирішене. "Вдячний багатьом всій нашій команді - ми все з'ясували, швидко отримавши запевнення в структурах ООН. Не буде брехні, не буде підігравання агресору. Слово "війна" буде звучати на цьому майданчику, тому що це правда", - додав Зеленський.