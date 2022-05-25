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Зеленський про позицію Китаю щодо війни в Україні: нас влаштовує статус-кво

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Китай обрав позицію бути осторонь у війні Росії проти України. Президент України Володимир Зеленський заявив, що його влаштовує збереження статус-кво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента під час "Українського сніданку" в Давосі.

"Я не впевнений, що Китай це буде робити (підштовхувати РФ до закінчення війни, - ред.). Я думаю, що Китай обрав політику бути осторонь. Я вважаю, що Україну влаштовує саме ця політика. Це краще, ніж допомагати Росії", - сказав він.

Як зазначив президент, "хочеться вірити, що за спиною Китай не буде проводити іншу політику, нас влаштовує цей статус-кво".

Зеленський заявив, що він не бачить поки що кроків, які б Китай робив проти України.

"Я, на жаль, не бачу підтримки Китаю, хоча є історія достатньо непогана і довга між країнами. Хотілося б мати в порівнянні з Росією переваги в цих відносинах. Думаю, чогось не вистачає Китаю, не вистачає інших відносин з США. Думаю, тут США можуть впливати на відносини з Китаєм і потім це буде впливати на Росію", - додав він.

Нагадаємо, у 2021 році Китай зберіг статус найбільшого торгового партнера України. Частка Китаю в зовнішньому обороті України (експорт та імпорт товарів і послуг) впала до 12,0% (19,4 млрд доларів). За підсумками 2020 року його частка була 13,1%.

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Володимир ЗеленськийКитай