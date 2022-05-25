Зеленський про позицію Китаю щодо війни в Україні: нас влаштовує статус-кво

"Я не впевнений, що Китай це буде робити (підштовхувати РФ до закінчення війни, - ред.). Я думаю, що Китай обрав політику бути осторонь. Я вважаю, що Україну влаштовує саме ця політика. Це краще, ніж допомагати Росії", - сказав він.

Як зазначив президент, "хочеться вірити, що за спиною Китай не буде проводити іншу політику, нас влаштовує цей статус-кво".

Зеленський заявив, що він не бачить поки що кроків, які б Китай робив проти України.

"Я, на жаль, не бачу підтримки Китаю, хоча є історія достатньо непогана і довга між країнами. Хотілося б мати в порівнянні з Росією переваги в цих відносинах. Думаю, чогось не вистачає Китаю, не вистачає інших відносин з США. Думаю, тут США можуть впливати на відносини з Китаєм і потім це буде впливати на Росію", - додав він.