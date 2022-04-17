Президент України Володимир Зеленський привітав українців з католицьким Великоднем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на традиційне нічне звернення Зеленського.
"Українська католицька громада об'єднує мільйони людей. Я щиро бажаю всім миру, бажаю зберегти світло навіть у цей темний час війни проти нашої держави. Бажаю зберегтися, щоб вже скоро побачити, як добро обов'язково переможе зло, а правда переможе будь-яку брехню країни-окупанта", - відзначив глава держави.
Нагадаємо, Зеленський попросив у західних партнерів важку зброю, включаючи літаки, для деблокування Маріуполя.
Раніше Володимир Зеленський закликав біженців повертатися в Україну, оскільки необхідно відновлювати економіку. Президент підкреслив, що вічно розраховувати на допомогу з-за кордону не доводиться.
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