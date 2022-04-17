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Зеленський привітав українців з католицьким Великоднем

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з католицьким Великоднем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на традиційне нічне звернення Зеленського.

"Українська католицька громада об'єднує мільйони людей. Я щиро бажаю всім миру, бажаю зберегти світло навіть у цей темний час війни проти нашої держави. Бажаю зберегтися, щоб вже скоро побачити, як добро обов'язково переможе зло, а правда переможе будь-яку брехню країни-окупанта", - відзначив глава держави.

Нагадаємо, Зеленський попросив у західних партнерів важку зброю, включаючи літаки, для деблокування Маріуполя.

Раніше Володимир Зеленський закликав біженців повертатися в Україну, оскільки необхідно відновлювати економіку. Президент підкреслив, що вічно розраховувати на допомогу з-за кордону не доводиться.

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