Зеленский объяснил успех контрнаступления и призвал увеличить помощь Украине
ВСУ провели успешное контрнаступление благодаря военной помощи союзников. Украина и дальше нуждается в еще большей поддержке, чтобы сохранить жизнь своих людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в интервью изданию Ouest-France.
"Решающее значение имели реактивные системы залпового огня, артиллерия и мотивация наших людей. Как только мы получили артиллерию, нам удалось продвинуться", - отметил Зеленский.
При этом глава государства подчеркнул, что Украина нуждается в такой помощи, в частности, как танки и беспилотники.
"Наша задача сегодня - сохранить жизнь каждому человеку. Для нас очень важны такие технологии, как боевые или разведывательные беспилотники, а также бронетехника для сохранения жизни людей", - подчеркнул Зеленский.
Он также поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за помощь, но отметил, что хотел бы рассчитывать на большую поддержку.
"Пушки "Цезарь", присланные Францией, очень помогают нам", - добавил Зеленский.
Напомним, ранее замминистра обороны Анна Маляр объяснила уникальность контрнаступления в Харьковской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .