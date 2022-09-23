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Зеленский объяснил успех контрнаступления и призвал увеличить помощь Украине

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Киев, Пятница 23 сентября 2022 15:28
Зеленский объяснил успех контрнаступления и призвал увеличить помощь Украине Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

ВСУ провели успешное контрнаступление благодаря военной помощи союзников. Украина и дальше нуждается в еще большей поддержке, чтобы сохранить жизнь своих людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в интервью изданию Ouest-France.

"Решающее значение имели реактивные системы залпового огня, артиллерия и мотивация наших людей. Как только мы получили артиллерию, нам удалось продвинуться", - отметил Зеленский.

При этом глава государства подчеркнул, что Украина нуждается в такой помощи, в частности, как танки и беспилотники.

"Наша задача сегодня - сохранить жизнь каждому человеку. Для нас очень важны такие технологии, как боевые или разведывательные беспилотники, а также бронетехника для сохранения жизни людей", - подчеркнул Зеленский.

Он также поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за помощь, но отметил, что хотел бы рассчитывать на большую поддержку.

"Пушки "Цезарь", присланные Францией, очень помогают нам", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее замминистра обороны Анна Маляр объяснила уникальность контрнаступления в Харьковской области.

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