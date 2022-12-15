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У Зеленского объяснили, что должно предшествовать мирным переговорам с Россией

Фото: руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Мирным переговорам с Россией должна предшествовать реализация шагов, которые президент Владимир Зеленский перечислил в выступлении перед участниками саммита Большой двадцатки на Бали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в колонке для The Economist.

Шаги эти, напомнил глава ОП, предусматривают обеспечение безопасности (в том числе ядерной, продовольственной, энергетической, экологической и т. д.), а также вывод российских войск со всех международно признанных территорий Украины, полное прекращение боевых действий, освобождение всех заключенных и депортированных украинцев, привлечение к ответственности всех виновных в военных преступлениях и преступлениях против человечности, а еще компенсацию нанесенного Украине и ее гражданам ущерба.

Только после этого, пишет Ермак, "можно будет рассмотреть вопрос о подписании многостороннего документа, удостоверяющего окончание войны".

Он также отметил, что украинцы благодарны за всю помощь в отражении российской агрессии, но тем, кто предлагает компромисс, "нужно больше прислушиваться к голосам украинцев".

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече с послами стран Большой семерки презентовал формулу мира, предложенную главой государства Владимиром Зеленским.

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Российская ФедерацияАндрей Ермак