Зеленский пояснил необходимость Курской операции дефицитом дальнобойности

"Что касается дальнобойности. Именно эта нехватка дальнобойности заставила нас думать. Думать каждую секунду, какая у нас есть альтернатива. И это привело к операции на Курщине. И, кстати, успешной операции", - сказал он.

Зеленский заявил, что у ВСУ не хватало дальнобойных ракет и снарядов. "И у нас было понимание от наших разведок, что РФ планирует делать эту буферную зону. Даже открыто Путин и его окружение заявляли, что они хотят создать буферную зону вдоль нашей границы какого-то количества километров вглубь нашего государства. И мы поняли, что они не остановятся", – рассказал президент.

Зеленский напомнил, что россияне совершили прорыв на Харьковщине. "Слава Богу, мы там их смогли остановить и не дать оккупировать Харьков. После этого у нас были сигналы, что они могут сделать это на севере. Сумщина, Черниговщина. И для нас это был бы серьезный вызов", - добавил он.

По его словам, россияне до сих пор отказались от этих планов. "И тогда мы поняли, что нам нужно соответствующую провести операцию. Чтобы буферную зону делали не они у нас, а мы. Чтобы потом мы не отражали их атаки, как это было в Харькове, теряя территории и людей, а наоборот делать что-то неожиданное. И появилась эта операция", – сказал президент.