Зеленский объяснил, кто тормозит "коалицию решительных"

"Нужны сильные резкие шаги (президента США Дональда, - ред.) Трампа. Они нужны, потому что не будет ceasefire. Идет торможение Коалиции решительных, здесь я с вами согласен. Знаете, почему идет торможение? Не потому, что они устали и что они отворачиваются, нет. Эта ситуация показала, что Европа еще не решила для себя, что она будет с Украиной полностью, если не будет Америки. Вот что происходит", - отметил Зеленский.

Он пояснил, что когда европейцы с энергией подошли к созданию "коалиции решительных", они увидели, что этой энергии нет у Соединенных Штатов Америки.

"Или нет такой, как у них. И тогда они начали думать, хватит ли им сил. А когда Европа долго думает, они очень много говорят друг с другом. И начинают рождаться сомнения. И почему роль Трампа важна? Для нас важно, чтобы Трамп остановил Путина санкциями и другими шагами. Это даст сигнал всей Европе, все объединятся и у нас будет этот шанс. Если Трамп не будет вводить санкции и не делать шагов против России, я скажу вам откровенно, нам будет очень сложно", - пояснил президент.

Он подчеркнул, что это также станет сигналом Европе, и тогда им придется увеличивать помощь Украине.

"Поэтому так важно бороться за определенность Америки, чтобы остановить (российского диктатора Владимира, - ред.) Путина, который пока не собирается заканчивать войну. Экономика также может его догнать. И она догонит", - сказал он.