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Зеленский объяснил, почему ВСУ не проводят крупные операции по деоккупации

Понедельник 14 апреля 2025 12:44
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Зеленский объяснил, почему ВСУ не проводят крупные операции по деоккупации Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Численности украинской армии сегодня недостаточно для освобождения больших территорий. Но она способна сдерживать врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в интервью 60 minutes.

"Нашу армию нельзя уменьшать, потому что в таком количестве она сегодня сдерживает врага. Мы не делаем какие-то большие операции по деоккупации. Нет. Этого количества недостаточно для этого. И поэтому самое важное - сдерживать врага. И именно сдерживанием мы занимаемся. И поэтому то количество, которое есть, уменьшать его нельзя", - заявил Зеленский.

По словам президента, первой гарантией безопасности для Украины, является именно поддержка, укомплектование и финансирование собственной армии, а не ее уменьшение.

Требования России

В прошлом году СМИ писало о том, что Россия предлагала Украине в начале вторжения. Тогда же одним из требований страны-террориста было сокращение украинской армии до 50 тысяч человек. Это также включало уменьшение арсенала вооружения. В том же числе враг требовал не производить, не покупать и не размещать на своей территории ракетные вооружения с дальностью свыше 250 км.

Как отмечал Зеленский, Украина не согласится уменьшить свою армию даже в случае приглашения в НАТО.

Также во время недавнего выступления президента на Всемирном экономическом форуме в Давосе он заявил, что Россия, вероятно, потребует сокращения численности украинской армии в разы. В частности он вновь подтвердил то, что Киев не согласится на соответствующий сценарий.

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