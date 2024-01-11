Зеленский объяснил, почему пауза в войне будет только на пользу РФ, а не Украине

Паузы в войне не будет. Если России дать паузу, то она пойдет на пользу только ей, но никак не Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленской во время заявлений по результатам переговоров с президентом Эстонии Аларом Карисом.

По его словам, пауза на поле боя на территории Украины - это не пауза в войне: это не говорит о том, что это прекращение войны и это не ведет к политическому диалогу с Российской Федерацией или с кем-то еще, эта пауза будет помогать только РФ.

"Потому что мы понимаем объемы, сколько всего они производят сегодня дронов, артиллерии в сутки. Мы видим чего им не хватает, мы видим большой дефицит дронов и с артиллерией, и с ракетами. Идут большие закупки по Ирану дронов и "шахедов", а также они договариваются о ракетах, пока договоренности они не достигли, а также они получили более миллиона артснарядов от Северной Кореи, а также мы видели примеры некоторых ракет", - пояснил Зеленский.

Он отметил, что российские склады были пустыми после начала полномасштабного вторжения в Украину, поэтому сейчас эта пауза - это не просто замороженный конфликт, это просто пауза, которая поможет им.

"Они не успевают. Да, вы правы, мир тоже не успевает наполнять склады Украины. Но мир сегодня помогает Украине, а у России есть дефицит. Дать паузу, рискнуть, дать 2-3 года России - она потом может переехать нас, мы бы так не рисковали и слава Богу, что все это решается в Украине и поэтому пауз в пользу России точно не будет", - подчеркнул он.

Зеленский в Эстонии

11 января президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Эстонию. Он уже встретился с президентом страны Аларом Карисом.

Отметим, что 10 января Зеленский посетил Вильнюс. В рамках этого визита Литва одобрила пакет долгосрочной военной помощи Украине на сумму 200 млн евро. Также анонсированы новые поставки на январь и февраль.

Следующей, по ранним заявлениям Зеленского, станет Латвия.