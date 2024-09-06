RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский объяснил, почему не будет заморозки войны с Россией

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Никакого замораживания войны с Россией не будет. Ведь во время прекращения огня оккупанты подготовятся и снова будут наступать на Украину с новыми силами, как это было перед полномасштабным вторжением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на 50-м международном форуме "Амброзетти".

"Сегодня многие говорят о прекращении огня. Я прошел с Путиным несколько прекращений огня", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что спустя некоторое время после договоренностей с Путиным о прекращении огня российские войска "начали нас убивать на контактной линии".

"Я перезвонил ему, сказал: "Мы же договаривались". Он сказал: "Да, мы сейчас исправим". Затем пришло время и они продолжили нас убивать. Они готовились. Поэтому не будет никакого замороженного конфликта", - подчеркнул президент.

 

Завершение войны с Россией

Напомним, Украина настаивает на завершении войны с Россией на справедливых условиях, которые предусматривают восстановление ее территориальной целостности.

Для этого украинские чиновники разработали формулу мира из десяти пунктов, которую представил президент Владимир Зеленский. На основании формулы мира Украина хочет создать мирный план и представить его России.

Подробнее о мирном плане Украины - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна в Украине