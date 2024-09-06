Зеленский объяснил, почему не будет заморозки войны с Россией

Никакого замораживания войны с Россией не будет. Ведь во время прекращения огня оккупанты подготовятся и снова будут наступать на Украину с новыми силами, как это было перед полномасштабным вторжением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на 50-м международном форуме "Амброзетти".
"Сегодня многие говорят о прекращении огня. Я прошел с Путиным несколько прекращений огня", - сказал Зеленский.
Он напомнил, что спустя некоторое время после договоренностей с Путиным о прекращении огня российские войска "начали нас убивать на контактной линии".
"Я перезвонил ему, сказал: "Мы же договаривались". Он сказал: "Да, мы сейчас исправим". Затем пришло время и они продолжили нас убивать. Они готовились. Поэтому не будет никакого замороженного конфликта", - подчеркнул президент.
Напомним, Украина настаивает на завершении войны с Россией на справедливых условиях, которые предусматривают восстановление ее территориальной целостности.
Для этого украинские чиновники разработали формулу мира из десяти пунктов, которую представил президент Владимир Зеленский. На основании формулы мира Украина хочет создать мирный план и представить его России.
Подробнее о мирном плане Украины - в материале РБК-Украина.
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