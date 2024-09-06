Зеленский объяснил, почему не будет заморозки войны с Россией

"Сегодня многие говорят о прекращении огня. Я прошел с Путиным несколько прекращений огня", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что спустя некоторое время после договоренностей с Путиным о прекращении огня российские войска "начали нас убивать на контактной линии".

"Я перезвонил ему, сказал: "Мы же договаривались". Он сказал: "Да, мы сейчас исправим". Затем пришло время и они продолжили нас убивать. Они готовились. Поэтому не будет никакого замороженного конфликта", - подчеркнул президент.