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Зеленский потребовал расследовать случаи самоубийства военных

Новости » Политика    26.06.2019 - 20:13
Зеленский потребовал расследовать случаи самоубийства военных
Фото: встреча Владимира Зеленского с семьями военных (president.gov.ua)

Владимир Зеленский взял вопрос под личный контроль

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал провести расследование случаев самоубийств военнослужащих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента

Как сообщается, президент встретился с семьями военнослужащих ВСУ и Нацгвардии, которые в разные годы погибли при подозрительных обстоятельствах и которых следственные органы признали самоубийцами.

Родственники погибших  отмечали, что смерть их родных пытаются выдать за самоубийство несмотря на то, что в некоторых случаях на телах были обнаружены следы избиения, огнестрельных ранений. Также в отдельных делах есть свидетели убийства и даже известны имена тех, кто его совершил.

Владимир Зеленский взял вопрос под личный контроль и дал соответствующее поручение заместителю руководителя Офиса президента Украины Руслану Рябошапке. 

"Я буду требовать от ГБР, Национальной полиции, органов прокуратуры и других правоохранительных органов максимально оперативно и объективно расследовать гибель каждого воина", - заявил Зеленский. 

По данным официальной статистики ЕРДР по состоянию на 1 апреля 2018 года за время проведения АТО по меньшей мере 554 человека совершили самоубийство

Кроме того, в Министерстве обороны Украины заявили, что 30% суицидов в армии происходит в АТО.

 

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