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Зеленський зажадав оперативно повернути додому застряглих в Непалі українців

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський зажадав оперативно вирішити питання з поверненням українців, які застрягли в Непалі. Раніше уряд країни обмежили міжнародні перельоти.

Про це Зеленський заявив під час селекторної наради, передає прес-служба офісу президента.

"Маємо знайти можливість оперативно повернути наших громадян додому", - заявив він.

Нагадавши, у Непалі застрягли понад 100 українців. Їх можуть вивезти спеціальними рейсами, які організовують інші країни.

При цьому в Міністерстві закордонних справ України заявили, що у чотирьох українців виявили коронавірус і зараз їм надається необхідна допомога.

Детальніше про ситуацію РБК-Україна писало в матеріалі "Залишатися вкрай небезпечно". Українці застрягли в Непалі: що відомо".

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