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Зеленський про втрати окупантів: у них є ще, але ми не здаємося

Автор: Юлія Бойко

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за 18 днів війни Росія втратила майже 13 тисяч військових. За його словами, у противника є ще сили, але й Україна не буде здаватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.

"Майже 13 тисяч вбитих окупантів за 18 днів. Це вже більше, ніж у двох чеченських війнах. Росія втратила тисячі одиниць військової техніки. Вони втратили 74 літаки, 86 вертольотів. Ми розуміємо, що у них ще є, але й ми захищатимемося. Україна не здається, військові не здаються, народ не здається. Бореться вся Україна героїчно", - наголосив президент.

Нагадаємо, за оцінками Bloomberg, економіка Росії за два тижні війни проти України та під впливом міжнародних санкцій втратила 30 мільярдів доларів. Це однорічний бюджет пенсійного фонду країни-агресора.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України