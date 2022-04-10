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Зеленський про постачання озброєння з США і Європи: "поки цього недостатньо"

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Неділя 10 квітня 2022 00:30
Зеленський про постачання озброєння з США і Європи: "поки цього недостатньо" Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Президент Володимир Зеленський відзначив прискорення військової підтримки для України з США з країн ЄС. При цьому глава держави наголосив, що такий рівень ще недостатній, щоб переламати хід війни, розв'язаної РФ проти нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського The Associated Press.

"Поки ні. Звичайно, цього недостатньо", - відповів український президент на питання, чи достатньо поставок зброї та іншого обладнання зі Штатів та інших західних держав для істотних змін полях битв.

Разом з тим Зеленський відзначив посилення підтримки з боку Європи, а також заявив, що поставки зброї з США прискорюються.

Як повідомлялося, днями Словаччина передала Україні систему ППО С-300 у відповідь на заклик Зеленського допомогти "закрити небо".

Нагадаємо, раніше Пентагон повідомив про виділення Україні нової великої партії зброї. Також стало відомо, що США передадуть Україні 12 тисяч протитанкових і 1,4 тисячі зенітних комплексів.

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