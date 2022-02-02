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Зеленський про постачання зброї Україні: це - захист, ми думаємо тільки про мир

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Київ, Середа 02 лютого 2022 12:58
Зеленський про постачання зброї Україні: це - захист, ми думаємо тільки про мир Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський пояснив мету постачання зброї Україні від іноземних партнерів. Він заявив, що це необхідно для захисту країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави під час його спільного брифінгу з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

"Так як це не перший рік війни й не перший рік ескалації, окупації. Тому говорити, що ми бачимо в цьому ті чи інші тактичні кроки з нашого боку я вважаю несправедливо. Ми вже давно фундаментально розуміємо, що робити і що нам потрібно, щоб захищати нашу Батьківщину", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що після того, як РФ окупувала частину територій, Україна почала нарощувати рівень боєздатності і спроможності нашої армії.

"Я не готовий сьогодні публічно говорити про що і з якою країною ми домовляємося і що отримуємо. Для нас важливо, що вся ця зброя це захист. Ми думаємо тільки про мир, про деокупацію території", - зауважив Зеленський.

Президент висловив сподівання що конфлікт буде вирішено лише дипломатичним шляхом.

"Ми говоримо про те, що більше сьогодні ми не віддамо жодної ділянки нашої землі. Ми не віддамо наші території, яка б ціна цієї справи не була", - підкреслив Зеленський.

Глава держава також заявив про підготовку переліку того, що саме необхідно для української армії.

"У нас підготовлений не тільки план, а й окремий лист перелік того, що потрібно для нашої армії. Вчора ми вирішили про збільшення професійної армії ще на 100 тисяч впродовж 2-3 років, я вважаю, що ми це зробимо швидше, збільшимо нашу професійну контрактну армію...", - зазначив Зеленський.

Він зауважив, що питання стримування РФ від подальшої агресії на рівні дипломатичних кроків є важливим.

"Це дуже важливі зрозумілі кроки. Це питання саме стримування. Окрім дипломатичних кроків, які проводимо не тільки ми, а й лідери європейських держав. Вони і спілкуються з Росією в тих чи інших форматах. І готують саме той перелік важливих санкцій", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо, уряд Польщі схвалив нову військову підтримку Україні.

Додамо, вчора за добу в Україну прибуло одразу два літаки зі зброєю від США.

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Володимир Зеленський Зброя в Україні
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