Зеленский пообщался с Трампом на заседании G7

Президент Владимир Зеленский провел разговор с президентом США Дональдом Трампом. Разговор состоялся в рамках заседания стран G7.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский сообщил в Twitter.
Сегодня, 24 февраля, в день третьей годовщины широкомасштабного вторжения России на территорию Украины состоялось заседание G7. Заседание прошло в онлайн-формате, ведь часть лидеров были с визитом в Киеве.
"Продуктивная встреча, важные принципиальные слова от большинства партнеров. Очень рассчитываем на единство мира - Европы, Америки, всех частей мира и народов, которые стремятся жить в мире и на основе предсказуемых правил, на основе международного права", - сообщил Зеленский.
По его словам, во время заседания G7 он смог пообщаться и с американским президентом Дональдом Трампом.
"Что касается Дональда Трампа... Только что мы только что имели разговор. Это был очень хороший разговор в рамках заседания стран "большой семерки" под руководством Канады", - заявил Зеленский журналистам.
Он отметил, что надеется на то, что Соединенные Штаты продолжат поддержку Украины.
Ранее Трамп обвинил Европу в том, что она меньше тратит денег на помощь Украине, чем США. Также спецпредставитель США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог заявил, что не видит Европу за столом переговоров по Украине. Это вызвало возмущение и критику среди стран ЕС.
В то же время, премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон договорились выступить с единым посланием по Украине во время встречи с президентом Трампом на этой неделе.
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