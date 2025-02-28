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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Зеленский поспорил с Трампом и Вэнсом: войну никто не остановил с 2014 года

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский подискутировал с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей ди Вэнсом о войне РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию встречи Зеленского с Трампом.

Вэнс в ходе встречи украинской и американской делегаций в Овальном кабинете в очередной раз раскритиковал 46-президента США Джо Байдена.
 

"Четыре года у нас был президент, который стоял на пресс-конференциях и говорил о Путине. И Путин напал на Украину и уничтожил большую часть страны", - заявил Вэнс. 

Он добавил, что Байден "бил себя в грудь" и "делал вид, что слово президента США весит больше, чем его дела". Но сейчас Трамп показывает "настоящие дела" для завершения войны. 

В ответ Зеленский спросил вице-президента, какая дипломатия может помочь завершить войну России против Украины, когда россияне неоднократно нарушали обязательства о перемирии. И война продолжалась с 2014 года, когда у власти в США были Барак Обама, Дональд Трамп и Джо Байден. 

"Я в 2019 году подписал соглашение. И Макрон (президент Франции Эммануэль Макрон - ред.), и Меркель (Ангела Меркель тогда была канцлером Германии - ред.) подтвердили прекращение огня. И меня все уверяли, что никто дальше не пойдет. Мы подписали газовый контракт. Он (Путин - ред.) сломал наше соглашение, не проводил обмены пленными. Какая дипломатия тут может помочь?" - спросил президент. 

После этого Вэнс заговорил о том, что у Украины не хватает людей для войны против России и страна якобы "не может набрать солдат в войско". 

Реакция Трампа

Трамп начал утверждать, что у Украины нет "нужных карт на руках". 

"Миллионы людей под угрозой. Мы на границе Третьей мировой. Вы с этим не можете играть. Вы проявляете неуважение к нашей стране и вы не можете нам указывать, что делать", - заявил он на повышенных тонах. 

Президент США снова назвал неправдивые данные о том, что США передали Украине военную помощь на 350 млрд долларов. И если бы не такая помощь, война России против Украины якобы закончилась бы в течение двух недель.

"Я уже слышал это от Путина", - ответил американскому лидеру Зеленский. 

Трамп в ответ призвал Зеленского быть благодарным за предоставленную помощь.

"У вас заканчиваются солдаты, а вы говорите нам: "Я не хочу прекращения огня, я не хочу прекращения огня...", - продолжил президент США.

По словам Трампа, если Зеленскому поступит возможность договориться о прекращении огня, ее нужно будет использовать.

Визит Зеленского в Вашингтон

Напомним, сегодня, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Вашингтоне.

Ожидается, что уже скоро Украина и США подпишут соглашение о полезных ископаемых. Оно предусматривает создание инвестиционного фонда, куда Украина будет вносить 50% прибыли с продажи своих ресурсов.

Детально о визите Зеленского - в материале РБК-Украина.

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