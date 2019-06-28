Зеленський посмертно нагородив Тимчука

Тимчук загинув 19 червня від вогнепального поранення в голову
Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив нардепа Дмитра Тимчука орденом "За мужність" (ІІІ ступеня). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави держави.
Так, Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України.
"Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня Тимчука Дмитра Борисовича (посмертно) - народного депутата України", - йдеться у тексті указу.
Як відомо, Тимчук загинув 19 червня у Києві від вогнепального поранення в голову. За попередньою робочою версією правоохоронців, нардеп застрелився при чищенні нагородної зброї - пістолета.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло,що особа, яка була близькою до загиблого Тимчука, повідомила поліції, що що в квартирі, де знайшли тіло нардепа, відсутні декілька ювелірних виробів.
Також повідомлялося, що за словами глави Національної поліції Сергія Князєва, слідство розглядає кілька версій загибелі Тимчука: нещасний випадок, необережне поводження із вогнепальною зброєю, а також розглядається версія кримінального характеру.