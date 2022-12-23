Зеленский - послам: у нас нет права на выходные, должны спать меньше врага

"У нас с вами нет права на выходной, на отдых, на отпуск, на восьмичасовой рабочий день. Все те права, которые гарантирует Конституция Украины для нас с вами лично, как для представителей нашего государства, сейчас на паузе. Потому что если мы будем отдыхать, будем легкомысленны, будем расслаблены, у нас не будет ни Конституции Украины, ни нашей страны. Мы с вами должны спать меньше, чем враг, думать больше, чем враг, рисковать эффективнее, чем враг", - заявил Зеленский.

В свою очередь он упомянул и российского диктатора Владимира Путина, который в последнее время активно выходит на публику на фоне поражений РФ.

"У нас с вами нет времени, чтобы например, смотреть двухчасовые пресс-конференции президента РФ. У нас с вами просто нет времени на такие мелочи. Мы и так знаем, чем закончится эта война", - подытожил Зеленский.

Напомним, что также Зеленский на конференции украинских послов допустил новые поездки за границу и назвал условие.

Также президент назвал задачу дипломатии на 2023 год, об этом читайте по ссылке.

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