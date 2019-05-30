Зеленський відвідає Берлін у другій половині червня

Президент України Володимир Зеленський планує відвідати Берлін в другій половині червня. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, передає РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За його словами, питання про візит до Берліна буде обговорюватися під час зустрічі Зеленського з міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом і його колегою з Франції Жан-Ів Ле Дріаном.

"Ми працюємо над тим, щоб організувати візит найближчим часом. Швидше за все, це буде у другій половині червня, поки дата в обробці. Зокрема, сьогодні питання про візит до Берліна буде обговорюватися в рамках зустрічі президента Зеленського з двійкою міністрів закордонних справ Німеччини і Франції", - сказав Боднар.

Нагадаємо, 30 травня міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас і глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан прибудуть в Україну для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Як повідомила прес-секретар МЗС Німеччини Марія Адебар, міністри хочуть обговорити з Зеленським план мирного врегулювання ситуації на сході України.

Перед візитом до Києва Маас заявив, що Франція і Німеччина продовжать надавати підтримку Україні у врегулюванні конфлікту на Донбасі і в здійсненні реформ.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що готовий організувати зустріч в нормандському форматі по Донбасу, як тільки для цього складуться всі політичні умови. Макрон зазначив, що хоче організувати зустріч лідерів Франції, Німеччини, Росії та України.

Додамо, у квітні в українському МЗС заявили, що зустрічі "нормандської четвірки" у червні 2019 року швидше за все не буде, так як в Україні обрали нового президента.