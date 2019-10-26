ru
ua

Зеленський відвідав добровольців в Золотому

Новини » Політика   

Президент приїхав до військових, щоб поговорити на серйозні теми

Президент України Володимир Зеленський прибув на позиції українських добровольців в районі населеного пункту Золоте, де має відбутися розведення сил та засобів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Останній блокпост #Ні капітуляції".

Як повідомляється, глава держави прибув на позиції добровольців у Золотому, щоб поговорити з ними про відведення сил та ситуацію на фронті.

"Зеленський приїхав до добровольців у Золоте. Серйозна розмова про відведення і фронт", - написали в Telegram-каналі.

Зазначимо, що в Офісі президента про візит Зеленського в район проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі не повідомляли.

Нагадаємо, 22 жовтня незаконні збройні формування Росії здійснили обстріл ділянки розведення сил і засобів в районі населеного пунтку Золоте. Позиції український військових в Золотому були обстріляні зі стрілецької зброї.

Також РБК-Україна писало, що 24 жовтня російсько-окупаційні сили імітуючи готовність до початку відведення сил та засобів обстріляли позиції українських військовослужбовців поблизу Богданівки. Бойовики застосовували ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю

Закон про кількість депутатських запитів передали на підпис Зеленському В окупованій Горлівці троє дітей загинули в результаті пожежі
Читати всі новини