Зеленский: посредники в общении с Трампом мне не нужны

"Я общаюсь с президентом Трампом, у нас было несколько встреч и разговоров. Посредники в этом мне не нужны из других стран, разные политики, которые пиарятся на этом", - отметил глава государства.

Также он уточнил, что и внутри Украины ему не нужны посредники между ним и Трампом.

По словам Зеленского, сейчас с Трампом и его командой происходит "знакомство". Избранный президент до инаугурации не может отвечать на большое количество вещей с точки зрения своих юридических возможностей.