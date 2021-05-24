Зеленський доручив визначити точні строки виплат за карантин, лікарняних та декретних

Президент України Володимир Зеленський дав доручення визначити чіткі терміни виплати фінансової допомоги у зв’язку з карантином , а також виплати лікарняних та допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами. Доручення дано на селекторній нараді під головуванням президента.

За даними прес-служби, прем’єр-міністр Денис Шмигаль поінформував президента про виплату 8 тис. грн допомоги ФОПам і працівникам малих підприємств, діяльність яких постраждала від запровадження карантинних обмежень у квітні цього року. За його даними вже виплачено 1,4 млрд грн, виплатами охоплено 175 тис. осіб.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України вже вичерпав свій бюджет на виплати карантинних 8 тисяч гривень. Станом на 20 травня 2021 року для виплати по 8 тисяч гривень фізичним особам-підприємцям (ФОПам) і найманим працівникам у "червоних" зонах спрямовано 1,4 млрд гривень. Гроші отримали 175 тисяч осіб.

Таким, чином виплати компенсації за карантин отримали близько половини з тих, хто вже подав заявки.

Заявки на отримання 8 тисяч гривень компенсації почали приймати 19 квітня. Станом на 6 травня заявки на компенсацію за карантин подали 320 тисяч українців.

У прес-службі Мінекономіки повідомили РБК-Україна, що фізичні особи - підприємці (ФОПи) та наймані працівники з "червоних зон" зможуть отримати по 8 тисяч протягом десяти днів після заповнення заявки.